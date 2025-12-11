Tropas del Batallón de Selva N.° 53, orgánicas de la Fuerza de Tarea Hércules, ubicaron y destruyeron un depósito ilegal con explosivos perteneciente, según información de inteligencia militar, a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos, organización que insiste en la fabricación y empleo de artefactos explosivos improvisados como método para la conducción de acciones bélicas criminales.

La operación desarrollada en la vereda La Brava, zona rural de Tumaco, Nariño, permitió el hallazgo de 100 minas antipersonal, 73 artefactos explosivos improvisados con sistemas eléctricos listos para ser usados, proyectiles artesanales, componentes metálicos y más de 80 kg de sustancias químicas como nitrato de amonio y pentolita, los cuales iban a ser usados para la fabricación de nuevos artefactos explosivos que podrían afectar a la población civil y a las tropas que transitan permanentemente por caminos rurales.

La destrucción controlada del material se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando la integridad de las tropas y de la comunidad del sector, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con el respeto por la vida y el derecho internacional humanitario.

