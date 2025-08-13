En un contundente ejemplo de respuesta efectiva ante emergencias, el Ejército Nacional de Colombia, a través de sus Ingenieros Militares, culminó en tiempo récord la instalación de dos puentes modulares en el municipio de Tierralta, Córdoba, con los cuales se restablece la movilidad, se reanima la economía local y se garantiza el acceso a servicios esenciales para más de 55.000 habitantes.

El primero de los puentes, instalado sobre la quebrada Tay y finalizado el pasado 24 de julio, es una estructura metálica tipo Acrow, de configuración triple reforzada y 51,81 metros de longitud, con capacidad para soportar hasta 52 toneladas. Su construcción tomó solo 14 días, gracias al trabajo coordinado de 25 soldados, quienes lograron devolver la conectividad a cerca de 50 comunidades rurales afectadas por el colapso de la estructura anterior, tras las fuertes lluvias registradas en abril.

La segunda obra, inaugurada hoy en el sector El Cairo, corresponde a un puente modular tipo 3S Bridge, de fabricación estadounidense, con 36,51 metros de largo y capacidad portante de 40 toneladas. Esta estructura beneficiará directamente a más de 16.000 habitantes del Alto Sinú y fue instalada en apenas 10 días por el Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N.º 90, en articulación con la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Tierralta y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ambas intervenciones representan más que soluciones estructurales: son motores de reactivación para el comercio agrícola, la agroindustria y la vida cotidiana de miles de familias. «Estos puentes son una muestra de que, con la unión de capacidades y voluntades, podemos lograr verdaderas obras de impacto», aseguró uno de los oficiales encargados del proyecto.

Las autoridades locales destacaron la importancia de estas acciones conjuntas, que no solo responden con rapidez ante la emergencia, sino que también generan confianza y esperanza en las comunidades afectadas.