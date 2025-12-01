Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 7 de la Brigada29 frustraron un secuestro de cinco ciudadanos, entre ellos un menor de edad, en la vía Panamericana, sector La Cabuyera, en Popayán, Cauca.

En medio de la operación se presentó un intercambio de disparos, en el que uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente murió en un centro hospitalario de la región. Un suboficial y uno de los ciudadanos que sería secuestrado también resultaron heridos.

Durante la operación militar se logró la incautación de un arma corta, cartuchos de diferentes calibres, memorias USB y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Nota recomendada: Alerta naranja por constante actividad sísmica del volcán Puracé





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Centro Democrático retira a Miguel Uribe Londoño de su proceso interno para escoger candidato presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El Centro Democrático anunció a través de un comunicado que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, la expulsión de la consulta para escoger un candidato que a nombre del partido busque la presidencia de la república. De acuerdo con…
Siga leyendo

Mauricio Gómez Amín adhiere a la candidatura de Abelardo de la Espriella

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció el retiro de su candidatura presidencial y su respaldo a la aspiración del abogado Abelardo de la Espriella. “Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi…
Siga leyendo

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo encabezan intención de voto, según encuesta de Invamer

| Confidencial Noticias | , ,
La reciente encuesta de preferencias electorales realizada por la firma Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio, revela que la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 la lideran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio…
Siga leyendo

El 87 % de la flota aérea en Colombia está disponible

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte, de las 124 aeronaves afectadas por el cambio de software, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320. Ambas entidades…
Siga leyendo

Petro cuestiona a Donald Trump por cerrar el espacio aéreo de Venezuela

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde su cuenta de X cuestionó la orden de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. “Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país…
Siga leyendo