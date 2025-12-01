Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 7 de la Brigada29 frustraron un secuestro de cinco ciudadanos, entre ellos un menor de edad, en la vía Panamericana, sector La Cabuyera, en Popayán, Cauca.

En medio de la operación se presentó un intercambio de disparos, en el que uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente murió en un centro hospitalario de la región. Un suboficial y uno de los ciudadanos que sería secuestrado también resultaron heridos.

Durante la operación militar se logró la incautación de un arma corta, cartuchos de diferentes calibres, memorias USB y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía.

Nota recomendada: Alerta naranja por constante actividad sísmica del volcán Puracé











