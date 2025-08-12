Ejército golpea a la Estructura 18 de las disidencias en el municipio de Ituango (Antioquia)

Tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Tifany, en medio de un enfrentamiento con integrantes de la Estructura 18 en la vereda Palo Blanco, municipio de Ituango, subregión Norte del departamento de Antioquia.

Alias Tifany, resultó herida durante el enfrentamiento. De manera inmediata, recibió atención por parte del enfermero de combate y fue evacuada vía helicoportada hasta la ciudad de Medellín, donde actualmente es atendida por personal médico especializado.

En medio del operativo se incautaron dos fusiles AK-47, un fusil M16, brazaletes alusivos a este grupo ilegal, 4 radios de comunicaciones, 5 teléfonos celulares, 15 proveedores, municiones, material de intendencia y más de 100 kilos de explosivos, que serían empleados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.