Ejército golpea a la Estructura 18 de las disidencias en el municipio de Ituango (Antioquia)

Tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional capturaron a alias Tifany, en medio de un enfrentamiento con integrantes de la Estructura 18 en la vereda Palo Blanco, municipio de Ituango, subregión Norte del departamento de Antioquia.

Alias Tifany, resultó herida durante el enfrentamiento. De manera inmediata, recibió atención por parte del enfermero de combate y fue evacuada vía helicoportada hasta la ciudad de Medellín, donde actualmente es atendida por personal médico especializado.

En medio del operativo se incautaron dos fusiles AK-47, un fusil M16, brazaletes alusivos a este grupo ilegal, 4 radios de comunicaciones, 5 teléfonos celulares, 15 proveedores, municiones, material de intendencia y más de 100 kilos de explosivos, que serían empleados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

PORTADA

Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

|
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

|
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Murió el senador Miguel Uribe Turbay

|
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

|
El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y los líderes del nororiente de Boyacá para levantar el paro campesino

|
El Gobierno Nacional estableció acuerdos con la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada El Cocuy, que permitieron el levantamiento del paro campesino en la región. La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible,…
