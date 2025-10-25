Tropas del Ejército Nacional desmantelaron seis unidades de producción minera ilegal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

Para llevar a cabo esta operación la tropa de la Vigésima Novena Brigada, contó con el apoyo del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 y de la Policía Nacional.

Durante la operación fueron destruidos 16 motores, dos taladros y una electrobomba utilizadas para la extracción ilegal de material minero. Al parecer, estas actividades eran dirigidas por alias Marlon, máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

La intervención permitió frenar el daño ambiental progresivo sobre siete hectáreas, donde se calcula una remoción de 53.500 m³ de suelo y la tala de cerca de 2000 árboles. La recuperación de esta zona tendría un costo aproximado de 850 millones de pesos y más de 30 años para su regeneración vegetal.