Tropas del Gaula Militar Ariari del Ejército Nacional liberaron a un ciudadano secuestrado por un grupo delincuencial organizado bajo el mando de alias «Andresito».

La víctima fue citada en zona rural del municipio de Granada (Meta), donde esta estructura ilegal pretendía exigir 300 millones de pesos por su liberación. Tras la denuncia interpuesta, las tropas activaron el Plan Candado y adelantaron operaciones militares en la vereda Versalles, área rural de San Juan de Arama, logrando su liberación gracias a la presión ejercida en el sector.

Posteriormente, se realizó la verificación del área y la coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, garantizando así la judicialización de los responsables y el acompañamiento integral a la víctima y su familia.

Desmantelan el grupo delincuencial conocido como “El Dorado”

En otro operativo, liderado por el Ejército Nacional en el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 13 y del Batallón de Fuerzas Especiales N.° 5, de la Décima Tercera Brigada, en articulación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Bogotá a diez presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común organizada conocido como El Dorado.

Tras varios meses de labores investigativas y de inteligencia, las autoridades llegaron hasta el barrio Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, donde hicieron efectivas las órdenes de captura. Durante el allanamiento fueron incautados más de 75 millones de pesos en efectivo, así como 26 equipos de cómputo y comunicaciones, al parecer utilizados para actividades delictivas en la capital del país.

“Con esta acción del Ejército Nacional, en coordinación con otras instituciones, afectamos las finanzas de estos grupos delincuenciales que amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestro país”, afirmó el teniente coronel Carlos Andrés García Aponte, comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.° 13.

Cifras recientes de los operativos del Ejército Nacional

Según datos del Ejército Nacional, hasta julio del presente año se han llevado a cabo: 2.894 capturas; 451 personas se han sometido voluntariamente a la justicia; 39 se han desmovilizado.; incautación de 579 armas largas, 1.452 armas cortas, 42 armas de acompañamiento y más de 304.000 unidades de munición; desactivación de 2.285 artefactos explosivos improvisados; neutralización de 59 acciones terroristas; eliminación de 4.027 minas antipersonal; destrucción de más de 10 toneladas de explosivos, lo que representa un aumento del 168 % respecto al año anterior; destrucción de 1.508 laboratorios para el procesamiento de pasta base y clorhidrato de cocaína.

Fortalecimiento de la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el Ejército Nacional pasó de tener 174.175 uniformados en 2022 a 181.214 en 2025.

“La Fuerza Pública se está fortaleciendo. El Plan 16.000 y el Plan 20.000 nos han permitido robustecer el poder de combate y ampliar la presencia del Estado en zonas estratégicas. También hemos potenciado nuestras capacidades de inteligencia con una flotilla de más de 900 drones que operarán en el Catatumbo. Hoy contamos con tres helicópteros MI-17 en funcionamiento y esperamos incorporar seis más en las próximas semanas, para cerrar el año con 11 aeronaves activas”, explicó el funcionario.

Estas cifras fueron presentadas por el Ministerio de Defensa luego de la polémica generada por una publicación del diario El Tiempo, que afirmaba la existencia de una supuesta investigación en la Procuraduría General de la Nación sobre una posible reducción en el ingreso de personal al Ejército Nacional en el último año.

La Procuraduría, en respuesta al diario El Espectador, negó tener información que confirmara dichos señalamientos. Por su parte, el ministro Pedro Sánchez aclaró que entre 2021 y 2022 se produjo el retiro de soldados profesionales incorporados en el año 2000, quienes ya cumplieron su servicio.