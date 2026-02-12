Tropas del Ejército Nacional neutralizaron a alias Whisky, señalado como tercer cabecilla del GAO-r Estructura Dagoberto Ramos Ortiz, del Bloque Occidental Jacobo Arenas, en hechos ocurridos en la vereda San Luis Arriba, zona rural del municipio de Corinto, Cauca.

Alias Whisky es responsable de acciones terroristas, extorsiones y afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública en el norte del Cauca.

Según información de inteligencia, alias Whisky estaría vinculado a ataques terroristas como el carro bomba que explotó frente a la Alcaldía de Corinto en 2022, dejando 18 personas heridas.

También, sería señalado como presunto autor intelectual de los hechos registrados en octubre de 2023 en la vereda Jagual, donde cuatro personas fueron halladas torturadas y posteriormente asesinadas con arma de fuego, además de la acción terrorista perpetrada en 2025 contra la Estación de Policía de Jambaló.

Foto: Alias Whisky/Suministrada por el Ejército Nacional

