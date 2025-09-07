Ir al contenido principal

En una operación militar en el municipio de San Martín de Loba, (Bolívar), tropas de la Brigada19, del Ejército Nacional neutralizaron a alias Frank, cabecilla del componente urbano del Clan del Golfo, incluido en el cartel de los más buscados en el sur del departamento.

alias Frank era responsable de atentados contra defensores de DD. HH., firmantes de paz y sus familias, además de liderar el narcotráfico y la extorsión en la región.

En el operativo se incautaron dos armas largas, municiones, la muerte en desarrollo de operaciones militares del jefe de seguridad de este sujeto.

