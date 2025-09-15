Ir al contenido principal

Tropas de la Décima Octava Brigada neutralizaron a alias Mico en zona rural de Cravo Norte, Arauca, uno de los principales extorsionistas de la región y reclutador de menores, cabecilla del Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Rafael Villamizar, ELN.

Durante combates registrados en el sector conocido como Puente Jorobado, se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Mico, señalado como responsable de adelantar actividades de proselitismo ilegal, extorsiones y de reclutar menores mediante engaños y amenazas. En la misma operación fue capturado en flagrancia otro presunto integrante de esta estructura criminal, por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.

En la acción militar fueron incautadas 2 armas de fuego tipo pistola, 75 cartuchos calibre 9 mm, 3 proveedores, una motocicleta, una pancarta alusiva a los 45 años de este frente y una bandera del ELN. El capturado, junto con el material decomisado, fue puesto a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación para los actos urgentes y el proceso de judicialización.

PORTADA

«Mi novela ‘El regreso de Artemisa es totalmente imaginativa»: Agustín Morales Riveira

|
El escritor Agustín Morales Riveira describe sus anécdotas como escritor y narra además como llegó a escribir su nueva novela titulada ‘El regreso de Artemisa’, una historia de amor que inicia en el siglo V Antes de Cristo y finaliza en el año de 2024, donde…
«No hay ninguna posibilidad de que me someta a Cambio Radical»: Temístocles Ortega

|
El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, en entrevista para Confidencial Noticias, confirma que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no emita una decisión a la apelación de la sanción que le impuso Cambio Radical, seguirá votando y…
Cada día mueren 219 colombianos por problemas cardiacos

|
Cada latido cuenta una historia. La de una madre que sueña ver crecer a sus hijos, la de un joven que persigue sus metas, la de un abuelo que atesora los recuerdos de una vida. Pero en Colombia, miles de esas historias se apagan cada año. Las enfermedades…
«Hay una intención de frenar el importante avance del Pacto Histórico»: Gloria Flórez

|
La senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, califica el contenido de la ponencia que estudiará el Consejo Nacional Electoral como un intento por detener el avance del Pacto Histórico. ¿Qué alternativas han explorado los congresistas de la Colombia…
Juan Carlos Florián defiende su nombramiento y afirma que no se reconoce ni como hombre ni como mujer

|
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas. “Creo…
