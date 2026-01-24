Ir al contenido principal

Tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 11, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11, unidades orgánicas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, adelantaron operaciones militares sostenidas en la vereda Alto Caño Cafra, municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.

En esta operación participó la inteligencia del Ejército Nacional y al trabajo conjunto con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el desarrollo de los combates fueron neutralizados dos integrantes de la comisión de seguridad del cabecilla de la estructura criminal, entre ellos alias la Gorda, señalada como jefe de seguridad de alias Pate Palo, cabecilla de la Estructura Marco Aurelio Buendía, de la estructura de alias Calarcá.

En el área de operaciones se logró la incautación de importante material de guerra y apoyo logístico, entre ellos un fusil calibre 5.56 milímetros, cuatro proveedores metálicos, 144 cartuchos de munición del mismo calibre, un equipo de campaña, una batería y cargador de radio, así como una planta eléctrica, elementos que fortalecían el accionar armado de esta estructura ilegal.

