El Ejército Nacional activó la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, creada para fortalecer la maniobra militar, la seguridad y la estabilidad en el departamento del Guaviare y el suroriente colombiano.

Este componente militar estará orientado a la protección de la población civil, la consolidación de la gobernabilidad y la neutralización de las capacidades de los grupos armados organizados que afectan la tranquilidad de la región.

La FUDRA 10, bajo el mando del coronel Fever Amaury Martínez Garzón, cuenta con un pie de fuerza superior a 1200 hombres, altamente entrenados y dotados con capacidades diferenciales, preparados para ejecutar operaciones de alta movilidad, reacción inmediata y precisión operacional.

La unidad está conformada por batallones de Despliegue Rápido (BADRA), especializados en maniobra ofensiva y control territorial, así como por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento (BADRE), enfocado en operaciones especiales, reconocimiento profundo y neutralización de objetivos de alto valor estratégico.

Las tropas de la FUDRA 10 asumen la misión de garantizar la seguridad en zonas estratégicas del Guaviare, fortaleciendo el control institucional y la protección de las comunidades rurales y urbanas, mediante operaciones sostenidas, coordinadas y respetuosas de los derechos humanos.

Nota recomendada: Cárcel para integrante de las disidencias por el crimen de 8 religiosos en Guaviare