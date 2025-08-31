Tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 7 y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4, en coordinación con la Sijín Mevil, lograron la captura de alias el Indio o Piyao, cabecilla del Componente Criminal Focalizado del Clan del Golfo.

El operativo tuvo lugar en la vereda Bajo Camoa, del municipio de San Martín, Meta. Este individuo, con una trayectoria criminal de más de diez años, era el encargado de la red de sicariato de la organización en los municipios de Puerto López, San Martín y San Carlos de Guaroa, y se le atribuyen al menos 16 homicidios selectivos, así como actividades de extorsión y narcotráfico en la región.

Otro operativo tropas del Batallón de Infantería N.º11 Cacique Nutibara, orgánico de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, tuvo lugar en la vereda Río Frío, municipio de Támesis, subregión Suroeste antioqueño.

Con este operativo se logró la captura de tres presuntos integrantes de esta organización ilegal y la neutralización en desarrollo de operaciones militares de alias Político, señalado como responsable del mando y control, articulador de confrontaciones armadas y promotor de la expansión política de la subestructura.

Entre los capturados se encuentra alias Amadeo, quien figuraba en el cartel de los más buscados en el Suroeste antioqueño por su presunta participación en enfrentamientos ocurridos en zonas rurales entre Jericó y Támesis. Las autoridades ofrecían hasta 25 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su ubicación.

Alias Amadeo, con cerca de 15 años de permanencia en la estructura, ejercía injerencia delictiva en los municipios de Andes, Betania, Jardín, Hispania, Ciudad Bolívar, Pueblorrico y Támesis, donde generaba control e intimidación sobre la población civil. Además, estaría vinculado con la presunta participación en el ataque contra una subestación eléctrica de una mina en Buriticá, registrado en enero del presente año.

Los otros capturados fueron identificados como alias Guajiro, integrante de la comisión armada, encargado del cobro de extorsiones y articulador de comisiones en el Suroeste antioqueño; y alias Primo, presunto miembro del Componente Criminal Focalizado, quien se desempeñaba como cabecilla urbano, quien coordinaba el traslado de personal armado para apoyar la expansión criminal en esta zona del departamento.