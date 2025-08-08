El pasado 8 de junio, un fuerte sismo sacudió la vereda Santa Cecilia, en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, dejando a decenas de familias en situación de vulnerabilidad. La respuesta inmediata de nuestros soldados rescatistas no se limitó únicamente a la atención de la emergencia: también dio origen a una iniciativa cargada de solidaridad, humanidad y vocación de servicio.

Bajo la coordinación de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, el Ejército Nacional lideró una exitosa campaña de recolección en Bogotá, estableciendo tres puntos de acopio donde ciudadanos y uniformados unieron esfuerzos para brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

Durante 10 días, la solidaridad se hizo presente a través de generosas donaciones que permitieron reunir: 127 mercados, para apoyar la alimentación de las familias damnificadas; 97 kits de aseo, promoviendo condiciones dignas de salud e higiene; 7 cajas grandes con utensilios de cocina, esenciales para las labores domésticas; 5 bultos de ropa, que brindarán abrigo y alivio a quienes lo perdieron todo.

Gracias al trabajo conjunto con la comunidad y tras un censo detallado, estas ayudas fueron entregadas directamente a las familias más afectadas. Más allá del apoyo material, esta entrega representó un mensaje de empatía, respaldo y esperanza.

Esta jornada solidaria reafirma que el servicio del soldado colombiano va mucho más allá del cumplimiento de sus funciones. Su compromiso con el bienestar social, la cercanía con las comunidades y su voluntad de servir son pilares que definen su labor diaria.

Nota relacionada: UNGRD inicia el plan de reconstrucción de Paratebueno y Medina (Cundinamarca)