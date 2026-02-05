Las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, desplegaron una ofensiva contra estructuras del Grupo Armado Organizado ELN en la región del Catatumbo.

En zona rural de los municipios de Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, la operación terrestre y aérea permitió neutralizar a ocho integrantes del Frente de Guerra Nororiental del Grupo Armado Organizado ELN, siete de los cuales murieron en desarrollo de operaciones militares y uno fue capturado.

En el lugar también fue incautado abundante material de guerra, entre ellos 15 fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos, la inhibición y destrucción de drones, y 202 granadas adaptadas para su empleo en aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, se ha determinado que serían aproximadamente 15 afectaciones más a integrantes de esta estructura, que estaría vinculada a delitos como desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, homicidios, economías ilícitas y acciones terroristas.

El comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Hugo López Barreto, ha remarcado que continuarán con este tipo de ofensivas en el Catatumbo, en donde el ELN y el Frente 33 «amenazan a la población civil» con sus disputas.

Se trata de la primera operación de este tipo contra el ELN y el Frente 33 en Catatumbo, además, apenas unas pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiera a su par colombiano, Gustavo Petro, en Washington.

Nota recomendada: Muere en accidente el número dos del Clan del Golfo