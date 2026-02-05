Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, desplegaron una ofensiva contra estructuras del Grupo Armado Organizado ELN en la región del Catatumbo.

En zona rural de los municipios de Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, la operación terrestre y aérea permitió neutralizar a ocho integrantes del Frente de Guerra Nororiental del Grupo Armado Organizado ELN, siete de los cuales murieron en desarrollo de operaciones militares y uno fue capturado.

En el lugar también fue incautado abundante material de guerra, entre ellos 15 fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, 205 kilos de explosivos, la inhibición y destrucción de drones, y 202 granadas adaptadas para su empleo en aeronaves no tripuladas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, se ha determinado que serían aproximadamente 15 afectaciones más a integrantes de esta estructura, que estaría vinculada a delitos como desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, homicidios, economías ilícitas y acciones terroristas.

El comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Hugo López Barreto, ha remarcado que continuarán con este tipo de ofensivas en el Catatumbo, en donde el ELN y el Frente 33 «amenazan a la población civil» con sus disputas.

Se trata de la primera operación de este tipo contra el ELN y el Frente 33 en Catatumbo, además, apenas unas pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiera a su par colombiano, Gustavo Petro, en Washington.

Nota recomendada: Muere en accidente el número dos del Clan del Golfo

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

CNE complace a un miembro del Pacto Histórico demandante de la Lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá, respondiendo a una demanda interpuesta por un miembro del mismo partido del presidente Gustavo Petro. La demanda fue interpuesta por Claudia…
Siga leyendo

Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta del Frente por la Vida

| Confidencial Noticias | , ,
Con una votación 6 -4, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó el impedimento del senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, para participar en la consulta interpartidista del mes de marzo. En contra de la participación de Cepeda los…
Siga leyendo

Preocupación por nuevos casos de cáncer en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, en 2024 se presentaron 62.000 casos nuevos de cáncer y 34.452 muertes relacionadas con la enfermedad. Los tipos más frecuentes fueron el de mama y cuello uterino en mujeres, y el de próstata y…
Siga leyendo

Gustavo Petro califica de «positiva» la reunión con Trump

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes que ha mantenido una reunión «muy positiva» y de tono «optimista» con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ha hablado sobre las sanciones y sobre los métodos para combatir el…
Siga leyendo

Revocan candidatura de Marelen Castillo

| Confidencial Noticias | , ,
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de la representante Marelen Castillo en la lista al Senado del Centro Democrático al considerar que incurriría en doble militancia. Castillo llegó a la Cámara de Representantes…
Siga leyendo