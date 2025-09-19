Ir al contenido principal

El Ejército Nacional y Policía Nacional incautaron 1.3 toneladas de marihuana en Pitalito, Huila, oculta en un vehículo de carga tipo furgón.

El cargamento avaluado en más de 800 millones de pesos y equivalente a 1.2 millones de dosis, tenía como destino Brasil.

El operativo tuvo lugar en la vía que comunica al departamento del Cauca con el sur del Huila, en el sector de la vereda Versalles del municipio de Pitalito. Los uniformados descubrieron una pared falsa en la parte delantera del automotor, donde se ocultaban 15 lonas con el estupefaciente.

Durante la operación fue capturado el conductor del vehículo, quien cubría la ruta Popayán-Florencia. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

| Confidencial Noticias | ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para…
