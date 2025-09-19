El Ejército Nacional y Policía Nacional incautaron 1.3 toneladas de marihuana en Pitalito, Huila, oculta en un vehículo de carga tipo furgón.

El cargamento avaluado en más de 800 millones de pesos y equivalente a 1.2 millones de dosis, tenía como destino Brasil.

El operativo tuvo lugar en la vía que comunica al departamento del Cauca con el sur del Huila, en el sector de la vereda Versalles del municipio de Pitalito. Los uniformados descubrieron una pared falsa en la parte delantera del automotor, donde se ocultaban 15 lonas con el estupefaciente.

Durante la operación fue capturado el conductor del vehículo, quien cubría la ruta Popayán-Florencia. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.