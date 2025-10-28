El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las zonas actualmente en estado de vigilancia son los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia —especialmente en el Golfo de Urabá—, y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas regiones se encuentran bajo seguimiento constante debido a la posible influencia del huracán que podría interactuar con los sistemas meteorológicos locales.

Ante esta situación, el Ideam recomendó mantener activos los protocolos y planes de contingencia establecidos para este tipo de emergencias. Las autoridades locales, organismos de socorro y comunidades deben continuar implementando acciones de preparación y respuesta que permitan reducir los riesgos y atender oportunamente cualquier eventualidad que se presente.

A la población en general se le hace un llamado a tomar medidas de prevención y seguridad. Entre ellas, se destaca evitar acercarse a corrientes de agua, no permanecer en zonas abiertas durante las lluvias intensas y buscar refugio inmediato en caso de condiciones climáticas adversas. Estas precauciones son fundamentales para proteger la vida y evitar accidentes asociados a inundaciones, deslizamientos o tormentas eléctricas.

Finalmente, el Ideam reiteró que el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales y el Plan Nacional de Respuesta ante Ciclones Tropicales continúan activos, junto con la Sala de Crisis Nacional, que coordina las acciones de seguimiento y respuesta en tiempo real. Las autoridades invitan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones emitidas para afrontar de manera segura la evolución del fenómeno.

Nota recomendada: Lo que encontró el superservicios en su visita a la Empresa de Acueducto de Yopal

De acuerdo con la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, aunque el fenómeno se aleja del territorio colombiano, se prevén aún precipitaciones de variada intensidad en diferentes sectores de la región Caribe y áreas insulares del Caribe colombiano. Se mantiene especial atención a San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el aumento de precipitaciones relacionadas con bandas nubosas del sistema.