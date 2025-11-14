El brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Brigada 13, informó que fueron instalados 29 puestos de control en vías principales, secundarias y terciarias del departamento.

El alto oficial destacó el trabajo articulado con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la coordinación con la Policía Nacional durante el plan éxodo para este puente festivo, e invitó a los habitantes del centro del país a transitar por las vías de Cundinamarca con confianza, gracias a la seguridad que brindan soldados y policías.

«Invitamos a turistas, transportadores y habitantes del centro del país a transitar por las vías de Cundinamarca, gracias a la seguridad que brindan sus soldados de la Décima Tercera Brigada», expresó el general Martínez Páez.

Finalmente, el comandante afirmó: «De esta manera apoyamos no solo el turismo y el transporte de carga, sino que promovemos el progreso y desarrollo económico en el corazón de Colombia».