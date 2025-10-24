El brigadier general William Rincón Zambrano asumió el cargo como nuevo director general de la Policía Nacional.

“La Policía es la amiga que acompaña todos los momentos difíciles de las diferentes ciudades y comunidades”, e hizo un llamado a fortalecer una institución “que comprenda y entienda las diferentes situaciones, que sea más fluida, sencilla, firme y honesta”, fueron las palabras del nuevo director de la Policía.

El general Rincón hizo mucho énfasis en el trabajo para que se fortalezca la confianza ciudadana en la Policía Nacional de Colombia.

“Somos los responsables de cada ciudadano que en algún momento esté en dificultad de vida. Somos los responsables de brindar paz, cooperación y felicidad”, expresó.

Durante su discurso de posesión anunció el regreso de generales y coroneles para que se reintegren a divisiones operativas, organizacionales y alternativas «para que nos ayuden a con un ciclo de alta gerencia en seguridad ciudadana».

El acto se realizó en el Campo de Ceremonias de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, General Francisco de Paula Santander, al que asistió el presidente de la república, Gustavo Petro; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y la cúpula militar.