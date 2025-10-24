Ir al contenido principal

El brigadier general William Rincón Zambrano asumió el cargo como nuevo director general de la Policía Nacional.

“La Policía es la amiga que acompaña todos los momentos difíciles de las diferentes ciudades y comunidades”, e hizo un llamado a fortalecer una institución “que comprenda y entienda las diferentes situaciones, que sea más fluida, sencilla, firme y honesta”, fueron las palabras del nuevo director de la Policía.

El general Rincón hizo mucho énfasis en el trabajo para que se fortalezca la confianza ciudadana en la Policía Nacional de Colombia.

“Somos los responsables de cada ciudadano que en algún momento esté en dificultad de vida. Somos los responsables de brindar paz, cooperación y felicidad”, expresó.

Durante su discurso de posesión anunció el regreso de generales y coroneles para que se reintegren a divisiones operativas, organizacionales y alternativas «para que nos ayuden a con un ciclo de alta gerencia en seguridad ciudadana».

El acto se realizó en el Campo de Ceremonias de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, General Francisco de Paula Santander, al que asistió el presidente de la república, Gustavo Petro; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y la cúpula militar.

Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia

Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que…
Colombia exige a EEUU a respetar el Derecho Internacional tras los ataques contra narcolanchas 

La Cancilleria colombiana rechazó los ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y ha instado a la Administración Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a «respetar las normas que dicta el Derecho Internacional». La cartera ha…
Así reaccionaron los diferentes sectores políticos al anuncio de una Constituyente

La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor…
Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
