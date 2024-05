El mutuo ataque de Claudia López y Sergio Fajardo

Dos hombres por los que he votado, por Fajardo en primera y por Petro en segunda. Lo único que los une es llamarme “desatada” por decir del uno que con todo lo que lo aprecio no soy de las que se evade a ver ballenas, y del otro que cambio no es continuar la corrupción.



Desatada… pic.twitter.com/imVf8f51Vp