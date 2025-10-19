Por: David Benítez

En el occidente del departamento de Boyacá, un grupo de jóvenes está aprendiendo a hablar, a liderar y a transformar su territorio, cuidando del medio ambiente, fortaleciendo procesos de convivencia sana y participando de los diferentes procesos que viven sus territorios.

El frío de la mañana cala suave en los huesos y el sol dorado comienza a abrirse paso entre las montañas de San Miguel de Sema. En la vereda El Charco, el silencio del campo se mezcla con el bullicio de más de setenta jóvenes que despiertan entre carpas y mochilas. Se oyen risas, voces, gritos de saludo, instrucciones del equipo de Boyapaz y el movimiento constante de quienes empiezan un nuevo día.

No están en vacaciones ni en un retiro religioso: están en el campamento “Parche Motivando Sueños”, una iniciativa del Programa de Desarrollo y Paz del Occidente de Boyacá —Boyapaz— que cada año reúne a decenas de jóvenes para fortalecer sus habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.

El campamento se desarrolla en una institución educativa rural de San Miguel, donde los participantes asumen todo: desde la preparación de los alimentos y la organización de las carpas hasta el aseo de los espacios y la planificación de actividades. Cada acción se convierte en una lección de convivencia y corresponsabilidad.

Entre ellos, una joven de Coper sonríe mientras organiza sus materiales. Está alegre por participar, pero con la incertidumbre de no saber qué la espera. Las actividades del día girarán en torno a la comunicación, y pronto descubrirá que hablar, escribir o contar una historia también son formas de transformar su entorno.

El occidente de Boyacá es una tierra fértil y herida. En los años más duros de las llamadas guerras verdes, las esmeraldas definieron la suerte de miles de familias. De esas heridas nació, en 2016, Boyapaz, una organización que acompaña a comunidades, mineros, mujeres y jóvenes para construir paz desde la acción local.

“Boyapaz surge de la memoria de un territorio que decidió apostarle a la vida”, explica Karoll García, directora ejecutiva de la corporación. “Nuestro trabajo con los jóvenes es clave porque ellos son quienes pueden transformar la historia de sus municipios desde la participación, la comunicación y la esperanza”.

Ese propósito se materializa cada año en el campamento “Parche Motivando Sueños”, que en su duodécima versión reunió a 73 jóvenes de 20 municipios para hablar de liderazgo, trabajo en equipo y poder comunitario.

Nota recomendada: La sábana de la Madre Invierno bogotana

Entre los asistentes está Juan José Moreno, de Muzo. “Yo trabajo en la mina”, dice con orgullo. “Entro ochenta metros bajo tierra con pala y carretilla”. Pero su mirada revela otra ambición: quiere ser piloto y seguir siendo líder juvenil en su comunidad.

En el campamento, los talleres de comunicación lo atraparon de inmediato. “En la mina uno casi no habla; aquí aprendí que comunicarse también es trabajar”, cuenta mientras acomoda su plato en la cocina comunal.

“Ser minero no es malo, pero quiero algo más. Quiero representar a mi gente y que en mi pueblo haya más oportunidades”, dice.

Sara Vanessa: salir de la monotonía y comunicar lo que existe

Sara Vanessa Merchán, de Coper, tiene 16 años y una energía vibrante. “En mi pueblo no hay mucho por hacer”, dice. “Los jóvenes casi no salen. Solo parque y celular. Pero aquí uno aprende que hay otras formas de vivir.”

Durante el campamento, participó en ejercicios orientados al fortalecimiento de las habilidades de comunicación, como presentar noticias, relatar historias y entrevistar a otros compañeros sobre lo que ocurría en el campamento. “Fue difícil al principio, pero me gustó”, confiesa. “Aprendí que lo que no se comunica no existe, y que la comunicación también se demuestra con acciones”.

Sara Vanessa comprende que la palabra puede ser una herramienta de cambio: “Quiero organizar actividades en mi municipio y motivar a otros jóvenes. Que se den cuenta de que liderar no es mandar, sino escuchar y participar”.

En el otro extremo del campamento está Sara Valentina Rincón, de Nobsa. A sus 18 años, ya fue consejera de juventud y lidera procesos ambientales en su región.

“Todo es político”, afirma. “Las decisiones que tomamos, lo que comemos, lo que callamos. Aquí aprendí que un buen líder es el que escucha y construye con los demás.”

Para ella, los campamentos de Boyapaz son un laboratorio de ciudadanía: “Si entre líderes no nos escuchamos, ninguno crece. Estos espacios nos enseñan a comunicarnos y a reconocer el valor de cada voz.”

A lo largo de los días, los ejercicios fueron diversos: desde identificar procesos de comunicación en sus comunidades hasta contar historias en diferentes formatos, como crónicas, dramatizaciones y simulaciones de noticieros.

Cada dinámica reforzaba una idea esencial: lo que no se comunica no existe, y la comunicación debe ser tangible, visible, puesta en práctica.

Los jóvenes descubren que saber hablar, escuchar y trabajar juntos también es construir paz. “Cuando ellos se expresan, se reconocen”, dice una de las facilitadoras. “Y cuando se reconocen, dejan de sentirse solos.”

Al caer la tarde, el sol se filtra entre los árboles y las voces se confunden con el canto de los pájaros. Los jóvenes empacan sus mochilas, cansados pero distintos. Juan José promete volver con más amigos; Sara Vanessa ríe con su grupo; Sara Valentina anota sus últimas ideas en un cuaderno.

En esta tierra donde por décadas se buscó riqueza bajo la montaña, hoy el brillo proviene de otro lugar: de las voces que se levantan.

Voces que aprenden a hablar, a escuchar y a construir comunidad. Voces que, con el tiempo, podrían cambiar el destino del occidente de Boyacá.

Porque Boyapaz sigue cumpliendo su propósito: fortalecer a los jóvenes para que sean los nuevos líderes de su territorio, no con piedras preciosas en las manos, sino con palabras firmes, ideas claras y sueños compartidos.