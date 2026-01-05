La Secretaría de Cultura de Santiago de Cali concluyó el año 2025 con una de las mayores inversiones culturales en la historia de la ciudad, al ejecutar un presupuesto de $172.000 millones destinado al fortalecimiento de procesos artísticos, patrimoniales y comunitarios en comunas y corregimientos.

El balance de gestión refleja una apuesta por la cultura construida desde los territorios, a partir de diálogos permanentes con artistas, gestores y comunidades. Este modelo permitió beneficiar a más de 10.000 artistas y agentes culturales, fortalecer programas de formación y circulación, y consolidar a Cali como un escenario activo para la creación y el encuentro ciudadano.

Durante el año, la administración cultural impulsó 14 Rutas de Fortalecimiento del Ecosistema Artístico, orientadas a la profesionalización y sostenibilidad de los distintos sectores creativos. Además, festivales y eventos culturales reunieron cerca de un millón de asistentes, posicionando a la ciudad como un referente nacional e internacional en circulación artística.

De cara a 2026, la Secretaría de Cultura proyecta profundizar este enfoque con una visión de largo plazo. Entre las principales apuestas está la actualización del Plan Decenal de Cultura 2026–2036, que busca alinear las políticas culturales con la realidad social del Distrito Especial y fortalecer herramientas como el Sistema de Información Cultural y los indicadores de impacto.

Otro de los ejes estratégicos será la consolidación de la Política Pública de Arte Gráfico Urbano y Rural, construida de manera participativa con colectivos artísticos, líderes comunitarios y el sector académico. El documento final, que se socializará en 2026, establecerá metas claras para el reconocimiento y fortalecimiento del arte gráfico como expresión cultural del territorio.

La gestión cultural también contempla nuevas estrategias de financiación. Para 2026 se prevé la creación del Fondo Distrital de Cultura, un mecanismo de corresponsabilidad público-privada que permitirá atraer inversión privada para garantizar la sostenibilidad de los procesos artísticos. En este marco, Cali será sede del encuentro de Media Arts más importante del país, liderado por CoCrea.