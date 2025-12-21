El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el cese al fuego unilateral por las épocas decembrinas según esta guerrilla, como «un mensaje de paz».

Este cese al fuego que haría este grupo armado ilegal iniciará a las 00:00 horas del 24 de diciembre y finalizará a las 00:00 horas del 3 de enero de 2026.

Este anuncio pone en alerta a las autoridades nacionales y locales por la escalada violenta que ha venido ejecutando el ELN en los últimos días, porque esta misma podría intensificarse mientras inicia el cese unilateral.

Aunque el ELN en su comunicado anuncia que en estas fechas no habrá confrontación con la fuerza pública, no indica si también cesarán las extorsiones, reclutamiento forzado y el secuestro.

