El ingeniero Gonzalo Enrique Arenas, fue dejado en libertad luego de permanecer 9 meses en poder del Ejército Liberación Nacional (ELN).

Arenas fue secuestrado en la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de San Faustino, en el sector de Santa Cecilia, cuando el auto en el que se transportaba junto a otras personas fue interceptado por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes amenazaron a los ocupantes y los obligaron a agacharse dentro del automotor.

La entrega se realizó en la vereda La Chinita, zona rural de Puerto Santander, con lo cual se pone a fin a todo la angustia que han vivido sus amigos y familiares durante este tiempo.

