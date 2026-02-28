El Ejército de Colombia confirmó en un comunicado un ataque a la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos.

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, calificó como “un intento desesperado por frenar el avance de estas tropas” en la región.

“Con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana estamos evacuando a nuestros hombres heridos con todos los protocolos de seguridad y la operación continúa”, escribió el alto oficial en la red social X.

