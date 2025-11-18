Las fuertes lluvias en el centro del país dejó grandes damnificados en el municipio de Silvania (Cundinamarca), donde se cuenta un muerto, viviendas afectadas y tres personas desaparecidas.

Los informes del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca reportan cinco viviendas resultaron afectadas en el barrio la Esperanza, cercanas cercano a la quebrada Yayata.

En otro punto, en la vereda El Hato, un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente. Una mujer salió del auto por sus propios medios y de inmediato fue trasladada al hospital de Silvania, mientras que las otras cuatro personas fueron arrastradas por la quebrada.

Nota recomendada: Bebé murió ahogado en Riosucio (Chocó)

Las condiciones climáticas han impedido que la Alcaldía y personal de la Gobernación de Cundinamarca, continúen con las labores de búsqueda. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 17 viviendas con afectaciones en sus estructuras en el barrio La Esperanza y la vereda El Hato.