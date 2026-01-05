Ir al contenido principal

El contrato de alumbrado navideño ejecutado en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, entró bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que inició una indagación previa para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Según información conocida públicamente, el proyecto, cuyo valor supera los 2.400 millones de pesos, habría presentado presuntos sobrecostos y un desequilibrio en su ejecución. Entre las inconsistencias señaladas se encuentra la distribución de las luminarias, ya que algunos sectores del municipio no habrían sido cubiertos por el alumbrado contratado.

La actuación adelantada por el Ministerio Público tiene como objetivo verificar las circunstancias en las que se celebró y ejecutó el contrato, así como establecer el momento, el lugar y la forma en que se habrían presentado los hechos cuestionados.

En esta etapa preliminar, la Procuraduría también busca identificar a los funcionarios que pudieron tener responsabilidad en el proceso contractual, con el fin de determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal.

Nota relacionada: Alcalde de Bucaramanga hace llamado al Gobierno colombiano ante incertidumbre en la frontera

La indagación previa no implica aún una sanción ni la formulación de cargos, sino que corresponde a un procedimiento inicial de verificación que permite al organismo de control evaluar si se vulneraron principios de legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

