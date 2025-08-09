En zona rural de la vereda San Jorge, municipio de Puerto Concordia, Meta, tropas del Gaula Militar Meta, sostuvieron un combate de encuentro contra integrantes de la Segunda Marquetalia – Frente “Iván Merchán».

Los militares fueron atacados por presuntos miembros de esta estructura armada ilegal, lo que obliga al uso legítimo de la fuerza a fin de proteger la vida del personal militar y cumplir con la misión constitucional asignada.

Durante la operación se logró la neutralización de un sujeto identificado con el alias “Mayimbú”, presunto cabecilla de comisión de este grupo criminal, señalado de afectar la seguridad de la población a través de extorsiones, amenazas y presencia armada en la región. En el lugar, también se incauta armamento, munición de diferentes calibres, radios de comunicación, ropa táctica y equipos móviles, elementos que, al parecer, eran empleados por esta estructura para fortalecer su accionar delictivo en el sur del Meta.