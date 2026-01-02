Ir al contenido principal

En operaciones desarrolladas en Ciénaga, Magdalena, tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz de la Segunda Brigada del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocido como Los Pachencha.

Durante la acción militar, realizada en la vereda El Mirador en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, las autoridades incautaron un amplio arsenal que representaba una amenaza directa para la seguridad de la población civil, incluyendo:

1.396 cartuchos de diferentes calibres, 1 pistola y 3 escopetas, 21 granadas adaptadas para dron y 3 granadas artesanales, 1 libra de pólvora negra y un artefacto tipo balón bomba, 13 proveedores, 9 cintelas, 2 chalecos multipropósito y uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, así como también material de intendencia y medios de comunicación

El Ejército destacó que estos resultados contribuyen a debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos ilegales que afectan la seguridad en la región, reafirmando su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de las comunidades.

Asimismo, las autoridades aseguraron que continuarán realizando operaciones sostenidas en el Magdalena, en coordinación con otras instituciones, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y convivencia pacífica para la población civil.

