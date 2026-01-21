La Defensoría del Pueblo ha confirmado la liberación de dos hermanos que habían sido secuestrados hace poco más de una semana por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una localidad cerca de la frontera con Venezuela.

«Hoy fueron liberados los hermanos Hugo y Luis González Godoy, quienes habían sido secuestrados por el ELN el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca», ha anunciado la institución en redes sociales, tras una «misión humanitaria» efectuada en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica.

El organismo, que ha reclamado a los grupos armados que liberen «de manera inmediata e incondicional» a todos aquellos que tienen bajo su custodia, ha cifrado en cinco las personas secuestradas desde principios de 2026 en el departamento de Arauca.

El ELN secuestró el pasado 6 de enero a cinco policías que se desplazaban en un vehículo del servicio público de transportes en el municipio de Tibú, en Norte de Santander. La guerrilla justificó su retención alegando el «apoyo y protección» que la Policía de Tibú ofrece «a la banda narcoparamilitar del Frente 33» de la disidencias de las FARC, «por orden presidencial».