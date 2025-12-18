En Navidad, Bosconia se pinta de azul para atraer turismo y fortalecer la seguridad

El municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, ha sido históricamente conocido como un punto de tránsito necesario entre el interior del país y la región Caribe. Diariamente, por sus vías, miles de viajeros se dirigen hacia Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, La Guajira o el centro del Cesar. Sin embargo, hoy este municipio, con apoyo de la Policía Nacional, busca cambiar esa narrativa y convertirse en un destino que invite a los viajeros a quedarse.

Así lo explica, en entrevista con Confidencial Noticias, el mayor Fabián León, comandante de la Policía en Bosconia, quien lidera una estrategia comunitaria que articula seguridad, turismo e identidad cultural, con un enfoque poco convencional: convertir al municipio en un referente visual y simbólico a través del color azul.

Ubicado en una zona estratégica del norte del país, Bosconia es reconocido como un eje vial y ferroviario clave para la economía regional. Por allí circula uno de los trenes más antiguos de Colombia y, a su lado, locomotoras de hasta 300 vagones cargados de carbón que atraviesan el casco urbano, recordando el papel histórico del municipio en la movilidad y el comercio.

Pese a esta importancia logística, Bosconia ha enfrentado durante años el reto de no contar con una identidad turística clara. Por ello, desde su llegada a la comandancia, el mayor León ha insistido en que la seguridad no se mide únicamente en capturas o incautaciones, sino también en percepción ciudadana y prevención social. El énfasis del trabajo policial también ha estado en fortalecer el vínculo con la comunidad.

“Digamos que en la policía se manejan dos cifras cruciales. Las cifras de las estadísticas que son nuestras cifras reales: aumento de captura, positivos, incautaciones de droga, todas las personas que ponemos a disposición de las autoridades como la fiscalía. ¿Sí?

“Esas son como las cifras, pero hay otra que es la percepción y la percepción es todo el trabajo que la policía hace en manera de prevención, es decir, todas las actividades sociales, todo el trabajo para que la gente ocupe el tiempo libre, para que nuestros niños no se desvíen en la drogadicción, para generar motivación y para llegar a poblaciones vulnerables”, explica el uniformado.

En esa línea, la Policía ha desarrollado talleres comunitarios, actividades recreativas y programas de ocupación del tiempo libre, especialmente en sectores con mayores carencias sociales, donde la violencia suele encontrar terreno fértil.

Con formación en comunicación social, el mayor León impulsó una iniciativa inspirada en la cartografía social, una herramienta que permite identificar las dinámicas y necesidades de la comunidad. De allí nació ‘Bosconia Azul’, una estrategia que busca unificar al municipio en torno a una identidad visual común.

Comerciantes, ganaderos, agricultores, deportistas, medios de comunicación, la alcaldía y la ciudadanía se sumaron a la idea. Ahora, en pleno diciembre de 2025, Bosconia se tiñe de azul con parques iluminados, fachadas decoradas, productos comerciales temáticos, eventos deportivos y culturales, y una caravana navideña que recorre las calles del municipio.

“Esto lo venimos desarrollando desde julio para poder llegar nosotros a diciembre con una idea clara. Y las ideas todavía hace falta masificarlas porque hacen falta cuatro megaeventos. Una carrera runner azul, la gran caravana navideña que va a ser toda azul, nuestra novena de aguinaldos y todo eso entre la alcaldía, los comerciantes, la comunidad y también las emisoras (…) todos se unieron a la misma causa”, destacó el Mayor Fabián León.

Una Navidad tranquila y segura para los habitantes de Bosconia

El Cesar no ha sido ajeno a la presencia histórica de grupos armados ilegales, ni a fenómenos como el microtráfico, las estafas y el contrabando, agravados por la cercanía con zonas fronterizas. En ese contexto, la Policía ha reforzado campañas de prevención junto al GAULA para evitar extorsiones y suplantaciones de grupos criminales.

“Hemos visto, a través de los análisis y los resultados, que muchas de las estafas que fingen ser de estos grupos criminales al margen de la ley, en realidad son estafadores de poca monta o son personas que no pertenecen a la estructura y que intentan sustraer dinero generando miedo. Entonces, a partir de campañas con el Gaula, a cargo de campaña de prevención y campaña de acción para la reducción de capturas, hemos disminuido un número significativo de estas extorsiones. Sin embargo, cuando se presentan estamos ahí para capturarlos. En este municipio llevamos alrededor del año más de 65 personas capturadas”, reveló el uniformado.

En cuanto al microtráfico, la estrategia se centra en atacar la distribución y no al consumidor, considerado una víctima de redes criminales más amplias. Paralelamente, se desarrollan campañas para evitar que jóvenes caigan en el llamado “dinero fácil”.

Bosconia también ha fortalecido los controles contra el contrabando, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN. Las acciones se enfocan en la verificación de mercancías, marcas y documentos, especialmente frente a productos falsificados o ingresados ilegalmente desde el exterior. Según el Mayor, el comercio local ha respondido positivamente y mantiene una dinámica organizada y legal.

Más allá de los desafíos, el mayor León destaca el calor humano de los habitantes de Bosconia, incluso por encima de las altas temperaturas que superan los 40 grados al mediodía. La música vallenata, las historias convertidas en canción y el realismo mágico que evoca a Gabriel García Márquez siguen vivos en la región.

El objetivo final de estas estrategias es claro: que Bosconia deje de ser solo un lugar de paso y se convierta en un municipio donde los viajeros decidan detenerse, conocer y regresar.