Encuentran el cuerpo sin vida de la juez Vivian Polania en su lugar de residencia en Cúcuta

Sorprendidos quedaron los integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta cuando encontraron el cuerpo sin vida de la juez, Vivian Polania.

El operativo en donde encontraron el cadáver se hizo en el barrio Ceiba Dos de la capital de Norte de Santander. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación hacen presencia en el lugar para dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Vivian Polania Franco ejercía como Juez Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta. Su labor fue muy reconocida por asuntos relacionados con el crimen organizado, como el asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez, que llevó a la cárcel a Alejandro José Arias, alias El Cojo, señalado de ser quien la persona que disparó.

Nota recomendada: Desplazados por eventos climáticos tendrán reconocimiento del Estado

Estuvo involucrada en la polémicas ocurrida en septiembre del 2023, que terminó en una suspensión de manera provisional, ordenada por la Comisión de Disciplina judicial de Norte de Santander luego de que se conociera que ella junto con otros funcionarios celebraron amor y amistad en las instalaciones del Palacio de Justicia, lugar al que llevaron a un bailarín exótico.

