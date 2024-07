“Espero que el Congreso vote No a una posible reforma tributaria”: Paola Holguín

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ratifica sus dudas frente a la palabra del Gobierno de Gustavo Petro y pide mayor claridad en las inversiones que se harán a partir del próximo 20 julio.

¿El Gobierno prepara nuevos proyectos, confía en la buena fe de los textos?

Paola Holguín: Francamente no sabemos si confiar o no confiar en la palabra del Gobierno porque fíjese no más lo que sucedió con el cupo de endeudamiento, primero dijeron que era pagar la deuda y que por eso no se podía aprobar la proposición que pedía claridad en que la plata era para eso y después el ministro de Hacienda dijo que también se va a financiar obras. Aquí necesitamos que digan la verdad desde el primer día.

¿Por qué asegura que no se ha dicho la verdad?

Paola Holguín: Nosotros solicitamos un plan de recorte de gastos porque el recaudo ha bajado y el gasto del Gobierno ha subido un 22%; si no hay disposición tampoco era lógico que pidieran más plata para endeudar más al país y para colmo no hay ejecución. La pregunta del millón es, ¿Dónde está la plata?

¿Se ratifica entonces en sus dudas frente a la palabra del Gobierno?

Paola Holguín: Pero es que no hay plata, no invierten, no hay ejecución pero si hay masajista para la primera dama; hay comisiones para ella como embajadora; crean un montón de consulados. Seamos serios, este país tiene muchas necesidades.

¿Podría el Gobierno estar preparando un nuevo proyecto de reforma tributaria?

Paola Holguín: Yo espero que el Congreso recupere la sensatez y si eso ocurre vote No porque el país ya no da más.

¿Le gusta que se haya creado una nueva entidad para los temas mineros?

Paola Holguín: Crear a Ecominerales es regresar el pasado. Este es el Gobierno del cambio en reversa, aquí tuvimos una empresa de este tipo y se quebró. Estábamos en contra de la iniciativa porque lo que vimos es un afán de del Estado para estatizar este sector.