El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía, y con la compañía del Gobernador Andrés Julián Rendón y los alcaldes de Yarumal y Briceño y otras autoridades regionales dieron a conocer las nuevas medidas en materia de seguridad para la región.

De acuerdo con el anuncio, más de 200 uniformados llegarán en el mes de noviembre a la Cuarta Brigada. Así mismo, se activará un Batallón de Despliegue Rápido para completar la Fudra 7 del Ejército Nacional, activada este año para combatir a los grupos criminales.

Así mismo se incrementara el pie de fuerza de la Policía Nacional con un grupo adicional de operaciones especiales (GOES) y mejorar la operatividad en contra de la ilegalidad. Junto a ellos también llegarán dos cápsulas investigativas que tendrán capacidades diferenciales conformadas por un equipo multidisciplinar con énfasis en temas de investigación y judicialización.

Por su parte, la Armada de Colombia continuará fortaleciendo su dispositivo fluvial para el control y patrullaje del río Cauca.

