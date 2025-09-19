Exgerente de la EDU en Medellín de la alcaldía de Daniel Quintero interpone demanda por calumnia en injuria

Foto: TeleAntioquia

El exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Wilder Echavarría, rechazó de manera contundente los señalamientos en su contra que, según él, serían promovidos por contratistas y empresarios implicados en millonarias estafas inmobiliarias, a quienes acusó de instrumentalizar la justicia y la opinión pública mediante montajes judiciales con fines políticos y personales.

Echavarría hizo referencia directa al empresario Tomás Sierra, vinculado a la firma Acierto Inmobiliario —empresa intervenida por las autoridades tras defraudar a miles de familias con falsas promesas de vivienda—, señalándolo de difundir rumores infundados para desviar la atención de sus propias responsabilidades judiciales.

Como respuesta a los señalamientos, el exfuncionario interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y calumnia.

Este hecho tiene que ver con los señalamientos que se han hecho en contra de algunos funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, entre los que se encuentra, Wilder Echavarría, de quien se ha dicho, desde la EDU colaboró con un posible acto de corrupción para supuestamente, por debajo de la mesa un lote del Distrito, en donde al parecer, habría estado también el hermano del exmandatario de la capital antioqueña, Miguel Quintero.