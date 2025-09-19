Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Exgerente de la EDU en Medellín de la alcaldía de Daniel Quintero interpone demanda por calumnia en injuria

Foto: TeleAntioquia

El exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Wilder Echavarría, rechazó de manera contundente los señalamientos en su contra que, según él, serían promovidos por contratistas y empresarios implicados en millonarias estafas inmobiliarias, a quienes acusó de instrumentalizar la justicia y la opinión pública mediante montajes judiciales con fines políticos y personales.

Echavarría hizo referencia directa al empresario Tomás Sierra, vinculado a la firma Acierto Inmobiliario —empresa intervenida por las autoridades tras defraudar a miles de familias con falsas promesas de vivienda—, señalándolo de difundir rumores infundados para desviar la atención de sus propias responsabilidades judiciales.

Como respuesta a los señalamientos, el exfuncionario interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y calumnia.

Nota recomendada: Federico Gutiérrez confirmó la muerte del niño agredido por su padrastro en Medellín

Este hecho tiene que ver con los señalamientos que se han hecho en contra de algunos funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, entre los que se encuentra, Wilder Echavarría, de quien se ha dicho, desde la EDU colaboró con un posible acto de corrupción para supuestamente, por debajo de la mesa un lote del Distrito, en donde al parecer, habría estado también el hermano del exmandatario de la capital antioqueña, Miguel Quintero.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

JEP emite sentencia por falsos positivos

| Confidencial Noticias | ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia de tipo restaurativo sobre exmilitares que hicieron parte del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), responsables de 127 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos…
Siga leyendo

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo