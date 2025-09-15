La Fiscalía General de la Nación identificó a siete personas que estarían involucradas en el entramado ilegal que utilizaba una academia de conducción en Villa de Leyva (Boyacá) para de manera fraudulenta expedir certificados de idoneidad a personas que no cumplían los requisitos de formación.

Las actividades investigativas continuaron y pusieron al descubierto los bienes que habrían sido utilizados para dinamizar la actividad ilícita.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de dispositivo sobre una sociedad y 13 vehículos, así como la toma de posesión de bienes y haberes de dos establecimientos de comercio, que superan en valor los 4.800 millones de pesos.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Policía Nacional en Villa de Leyva y Samacá (Boyacá).

