Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Fiscalía General de la Nación aplicó la figura de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 38 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, ubicados en El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua (Valle del Cauca), así como en El Tambo y Buenos Aires (Cauca).

Estos activos incautados al grupo delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’, con injerencia en varios municipios del norte de Valle del Cauca, superan los 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con
recursos provenientes de homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación las propiedades estarían a nombre de terceros, quienes no registran actividad económica ni ingresos formales para justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio.

Nota recomendada: Desarticulan red internacional de pornografía infantil

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
Siga leyendo

La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Siga leyendo

Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Siga leyendo