La Fiscalía General de la Nación aplicó la figura de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 38 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, ubicados en El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua (Valle del Cauca), así como en El Tambo y Buenos Aires (Cauca).

Estos activos incautados al grupo delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’, con injerencia en varios municipios del norte de Valle del Cauca, superan los 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con

recursos provenientes de homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación las propiedades estarían a nombre de terceros, quienes no registran actividad económica ni ingresos formales para justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio.

