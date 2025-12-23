La Contraloría General de la República emitió fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el Alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams, al encontrar responsabilidad en sus actuaciones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis.

El órgano de control fiscal establece en primer lugar que el alcalde entregó información de manera extemporánea en el marco de la auditoría a Auditoría que se realizó a Sabanalarga en 2024 y la identificación de proyectos en el marco de la estrategia Compromiso Colombia.

La Contraloría evidenció deficiencias en la construcción de la obra que comprometen la calidad y el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado, asociadas a fallas en los diseños iniciales, uso de

materiales de mala calidad y diversas deficiencias constructivas.

Así mismo, se identificaron incumplimientos de las especificaciones técnicas del proyecto y el pago de actividades no ejecutadas, situaciones que, en su conjunto, permitieron determinar la existencia de un presunto detrimento patrimonial.

La Contraloría General de la República abrió también un proceso de responsabilidad fiscal por $460 millones relacionados con las obras de adecuación del patinódromo, tras identificar deficiencias técnicas en la estructura construida. Según el ente de control, estas fallas evidencian el incumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos exigidos para una obra de esta naturaleza, lo que pone en riesgo la correcta inversión de los recursos públicos y compromete la funcionalidad, seguridad e integridad de los usuarios.

De manera paralela, dentro de la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría adelanta seguimiento al proyecto de canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, contratado por un valor de $10.759 millones. Esta iniciativa fue declarada de impacto nacional y es investigada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, debido a que no ha sido finalizada ni cumple con el objetivo para el cual fue contratada.

En el marco de este proceso, se ordenaron informes técnicos con el fin de establecer si el porcentaje de recursos pagados corresponde realmente con lo ejecutado en obra. La falta de culminación del proyecto y las dudas sobre la correcta ejecución financiera mantienen en alerta a los organismos de control, ante un posible detrimento patrimonial.

Durante el año 2025, la Contraloría también realizó una Actuación Especial de Fiscalización que arrojó hallazgos fiscales por $2.553 millones en proyectos como la construcción, adecuación y ampliación de la Plaza Central, así como el mejoramiento del pavimento en la denominada ‘Avenida Bogotá’ y el corregimiento de La Peña, en el municipio de Sabanalarga. En el caso de la Plaza Central, se estableció un hallazgo fiscal por $1.494 millones, al evidenciar que las obras no cumplen con las especificaciones técnicas ni con la finalidad contractual.

Adicionalmente, el ente de control señaló deficiencias en la interventoría y supervisión, pagos por cantidades mayores a las ejecutadas y doble cobro por conceptos administrativos. La obra permanece suspendida desde octubre de 2023 por problemas en el suministro de materiales y desacuerdos contractuales. En cuanto al proyecto vial en la ‘Avenida Bogotá’ y La Peña, se determinaron hallazgos por $885 millones, debido a múltiples suspensiones y fallas en la planeación, que han dejado las obras inconclusas y sin cumplir su propósito inicial.