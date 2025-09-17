El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte del menor de cuatro años que fue internado en una clínica de la capital antioqueña luego de recibir una fuerte golpiza por parte de alias ‘Lámpara’, pareja sentimental de su madre.

“Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas acabaron con su vida. Fue asesinado”, escribió el mandatario local.

Nairkel fue internado Hospital General de Medellín con fuertes lesiones en su cuerpo que causaron su muerte, informó el personal médico que le atendió e hizo su mayor esfuerzo por salvar su vida.

«Se evidenciaron lesiones en el tórax, la cabeza, la espalda y el pecho», y tras esas lesiones el niño fue ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. De acuerdo con las pruebas recolectadas, el niño y su madre «soportaban un ciclo de violencia física y emocional constante», indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Lo que se sabe del agresor

Cristian Alexis González Gallego, conocido con alias de ‘Lámpara’ integra la estructura criminal ‘Los Mondongueros’ , y se supo de acuerdo a los testimonios entregados por la madre del menor, que constante los agredía físicamente tanto a ella como a su hijo.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Abejorral lo había condenado el pasado 3 de junio por el delito de homicidio simple, pero esta se encontraba suspendida. Tiene, además, once procesos judiciales en su contra.

Nota recomendada: Capturan a alias Lámpara por brutal agresión a un niño de cuatro años en Medellín

Alias Lámpara fue capturado en las últimas horas, luego de la denuncia en su contra por agresión al menor. Ahora deberá enfrentar cargos por asesinato, tras la muerte del niño.

Puede leer también: Fiscalía imputa cargos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero

Alarmantes cifras de maltrato familiar en Medellín;

Medellín registra un promedio alarmante de 33 denuncias diarias por violencia intrafamiliar, registradas hasta mayo de 2025, según lo indicó la misma Alcaldía. Una cifra que refleja la gravedad de una de las problemáticas sociales más profundas que enfrenta la ciudad. Este fenómeno, asociado a la intolerancia y la falta de herramientas para la resolución pacífica de conflictos, ha encendido las alertas entre autoridades y organizaciones sociales.

Según expertos, el alto número de denuncias evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la ausencia de estrategias efectivas dentro del núcleo familiar para manejar las tensiones. La mayoría de las víctimas son mujeres, seguidas por menores de edad, quienes sufren las consecuencias de dinámicas violentas que se normalizan en el hogar.

Comunas como Belén, Robledo y Aranjuez se destacan por su alta incidencia de casos, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de intervención estatal y comunitaria. En estos sectores, líderes sociales han manifestado su preocupación por la falta de programas de acompañamiento psicosocial, prevención y educación en convivencia familiar.

Los llamados a reforzar el trabajo social, así como la implementación de políticas públicas con enfoque de género y protección a la infancia, son cada vez más insistentes. La violencia intrafamiliar no solo destruye hogares, sino que perpetúa ciclos de agresión que afectan el tejido social de la ciudad, haciendo imprescindible una respuesta articulada entre instituciones, comunidad y gobierno.

Las autoridades en Medellín reiteran el llamado a la ciudadanía para que denuncien los casos de violencia intrafamiliar a las líneas de emergencia: