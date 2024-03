Condenan a Rodolfo Hernández

El juez Penal Décimo de Bucaramanga, condenó al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, por interés indebido en celebración de contratos.

Durante la audiencia judicial por el caso Vitalogic contra el exalcalde la Fiscalía General de la Nación pidió la condena por el escándalo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco y las nuevas tecnologías con la empresa Vitalogic.

En medio de su intervención, Hernández, negó propiciar una reunión con el exgerente de la Empresa de Aseo, EMAB, José Manuel Barrera, y otros funcionarios para tratar asuntos relacionados con el contrato.

Rodolfo Hernández aseguró que el cáncer del que es víctima se encuentra en etapa terminal, «tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”.