La ciudad de Medellín padece los estragos de un fuerte aguacero que se presentó en horas de la tarde de este miércoles 28 de febrero.
La movilidad de la ciudad colapsó y algunas vías principales se inundaron. El agua desbordó los canales del río Medellín a la altura de la avenida Regional, llegando a afectar el primer piso del edificio Bancolombia.
Así mismo se afectó el comercio y algunas viviendas aledañas a la Avenida Las Vegas, a la altura de la estación Poblado del Metro y el centro comercial Monterrey.
Los equipos de emergencia tuvieron que desplazarse a los puntos que se inundaron para atender la emergencia y evitar mayores desastres.
