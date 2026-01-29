La ciudad de Medellín padece los estragos de un fuerte aguacero que se presentó en horas de la tarde de este miércoles 28 de febrero.

La movilidad de la ciudad colapsó y algunas vías principales se inundaron. El agua desbordó los canales del río Medellín a la altura de la avenida Regional, llegando a afectar el primer piso del edificio Bancolombia.

#Medellin Tras el fuerte aguacero en la capital de Antioquia que provocó el desbordamiento del rio Medellín inundó el primer piso del edificio de Bancolombia ubicado en la avenida Regional. pic.twitter.com/mRelpY60yB — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 28, 2026

Así mismo se afectó el comercio y algunas viviendas aledañas a la Avenida Las Vegas, a la altura de la estación Poblado del Metro y el centro comercial Monterrey.

Los equipos de emergencia tuvieron que desplazarse a los puntos que se inundaron para atender la emergencia y evitar mayores desastres.

#Medellín Fuerte aguacero desbordó el rio Medellín en ambas calzadas de la avenida Regional a la altura de Bancolombia. pic.twitter.com/n75IwxORrj — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 28, 2026

