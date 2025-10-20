El intento de fuga de Nelson Ocampo Morales, joven natural de San Vicente del Caguán (Caquetá), conocido como alias ‘El Diablo’, ‘Mono’ o ‘Jean Carlo’, quien apenas completa 23 meses de prisión de una condena de 33 años, volvió a poner en tela de juicio la seguridad en las prisiones del país.

Ocampo Morales está condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido en agosto de 2023, en Neiva. Actualmente paga su pena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, de donde intentó fugarse.

Sus planes de escape quedaron al descubierto cuando la guardia, a través de las cámaras de seguridad, se percató de que uno de los internos del patio 1 intentaba bajar por la pared oriental, visiblemente herido por el sistema de seguridad instalado en la parte superior del muro.

El prisionero había salido por la ventana de su celda, ubicada en el tercer piso del patio, y luego saltó a la malla superior, donde, al parecer, sufrió varias heridas provocadas por los mecanismos de seguridad del penal.

De inmediato, se activó una operación candado en el municipio y las zonas aledañas para recapturar a alias ‘El Diablo’, quien contó con la ayuda de Deimer Sánchez Montejo, alias ‘Meme’, de 30 años, quien ya tiene antecedentes por fuga. Alias ‘Meme’ sería cabecilla de la organización criminal ‘Los Pelusos’.

El INPEC y la Fiscalía adelantan las primeras investigaciones para establecer si hubo participación de miembros de la guardia penitenciaria en este intento de fuga.