Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El intento de fuga de Nelson Ocampo Morales, joven natural de San Vicente del Caguán (Caquetá), conocido como alias ‘El Diablo’, ‘Mono’ o ‘Jean Carlo’, quien apenas completa 23 meses de prisión de una condena de 33 años, volvió a poner en tela de juicio la seguridad en las prisiones del país.

Ocampo Morales está condenado a 33 años de prisión por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido en agosto de 2023, en Neiva. Actualmente paga su pena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, de donde intentó fugarse.

Sus planes de escape quedaron al descubierto cuando la guardia, a través de las cámaras de seguridad, se percató de que uno de los internos del patio 1 intentaba bajar por la pared oriental, visiblemente herido por el sistema de seguridad instalado en la parte superior del muro.

Nota recomendada: Juez envía a una cárcel en Neiva (Huila) a la banda ‘Los Sureños’

El prisionero había salido por la ventana de su celda, ubicada en el tercer piso del patio, y luego saltó a la malla superior, donde, al parecer, sufrió varias heridas provocadas por los mecanismos de seguridad del penal.

De inmediato, se activó una operación candado en el municipio y las zonas aledañas para recapturar a alias ‘El Diablo’, quien contó con la ayuda de Deimer Sánchez Montejo, alias ‘Meme’, de 30 años, quien ya tiene antecedentes por fuga. Alias ‘Meme’ sería cabecilla de la organización criminal ‘Los Pelusos’.

El INPEC y la Fiscalía adelantan las primeras investigaciones para establecer si hubo participación de miembros de la guardia penitenciaria en este intento de fuga.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Colombia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El Gobierno de Colombia llamó a consultas al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusase a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser «un líder del narcotráfico» y…
Siga leyendo

Seis consejos para prevenir la osteoporosis

| Confidencial Noticias | ,
La osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, debilitando los huesos y aumentando el riesgo de fracturas. Solo en España se producen 782 fracturas de hueso por fragilidad al día. Esta patología afecta…
Siga leyendo

La respuesta de Petro a Donald Trump

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente, Gustavo Petro, ha respondido a la decisión de Donald Trump de cortar la ayuda al país por su pasividad en la lucha contra el narcotráfico que el presidente de EEUU vive engañado por «sus logias y sus asesores» antes de asegurar a Washington…
Siga leyendo

Estados Unidos confirma bombardeo a narcolancha, al parecer del ELN

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Ataque de EEUU a una presunta «narcolancha» del ELN/REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE GUERRA DE EEUU / X/Europaprees El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha informado este domingo de un ataque del Ejército estadounidense…
Siga leyendo

Cáncer de mama, más allá del lazo rosa

| María Eugenia Saldarriaga | Opinión | ,
Cuando los números se convierten en el reflejo de la desigualdad Por: María Eugenia Saldarriaga El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a las mujeres de todo el mundo, es una enfermedad multifactorial, con influencias genéticas, familiares y…
Siga leyendo