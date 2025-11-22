Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron el rescate sano y salvo del alcalde de Chimichagua – Cesar, José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana de este 20 de noviembre en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

La operación permitió, además, la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de participar en este hecho.

El mandatario municipal había viajado a Bogotá el día anterior para adelantar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, oferta que llamó su atención y que lo llevó hasta un parqueadero ubicado en el barrio La Unión, en Soacha. Al llegar al lugar, el Alcalde fue intimidado y privado de la libertad.

Le recomendamos: La Manada Timiza habla sobre el placer de tener un perro en casa

Pocas horas después, sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el mismo pedía que le enviaran 100 millones de pesos, sin argumentos sólidos que justificaran el monto. Ese detalle despertó sospechas y llevó a la familia a interponer la denuncia ante el GAULA de la Policía Nacional, que activó un plan de búsqueda e investigación para dar con su paradero.

Gracias a labores de inteligencia, verificación de información y seguimiento técnico, los investigadores lograron ubicar con precisión la dirección del parqueadero donde el Alcalde permanecía retenido. Hasta allí llegó el equipo operativo, que ingresó de manera controlada y lo rescató sin que sufriera ningún tipo de lesión.

Nota recomendada: Karol G agita las redes con su nuevo disco

En el lugar fueron capturados inicialmente dos hombres, quienes se encontraban custodiando al mandatario local. Sin embargo, mientras se ejecutaba el procedimiento, ciudadanos del sector alertaron a los uniformados, indicando que otras personas habían escapado por el techo del establecimiento.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo

La propuesta de Petro para Venezuela

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Siga leyendo

Sigue la pelea entre los Verdes por la cabeza de lista al Senado

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada por la Alianza Verde para decidir quien debería encabezar la lista al Senado, el senador Jota Pe Hernández cuenta con mayor respaldo al interior del partido. El estudio le da a Jota Pe Hernández el…
Siga leyendo