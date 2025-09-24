Ir al contenido principal

Gaula Militar captura a los secuestradores de la madre de la exalcaldesa de Pore (Casanare)

El Gaula Militar Casanare, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, logró la liberación de la señora Senobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa del municipio de Pore, Casanare, quien fue secuestrada el 23 de septiembre.

El secuestro se produjo en zona rural del municipio de Pore, hasta donde llegaron cinco sujetos armados, irrumpiendo en el hogar de la señora Senobia. De allí fue sacada a la fuerza y llevada a una zona montañosa.

Gracias a labores de inteligencia y a la rápida acción de las tropas del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, fueron interceptados dos de los secuestradores, quienes se movilizaban en la vía que comunica a la ciudad de Yopal con Villavicencio. Los sujetos fueron abordados y capturados en el lugar; además se pudo establecer que estas dos personas eran de nacionalidad extranjera.

Nota recomendada: Caen 22 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Con la captura e información de inteligencia militar, se pudo dar con la ubicación exacta de donde estaba la señora Senobia Tibaduiza.

Las cinco personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

