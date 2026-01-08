Los habitantes del municipio de Girón (Santander) se darán cita en dos semanas para elegir un nuevo alcalde en medio de una jornada atípica, tras la anulación por parte del Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado de la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde.

Junto al exalcalde compiten también Fernando Humberto De Jesús Serrano Reina, del ASI; Óscar Enrique Álvarez, del Nuevo Liberalismo; Diego Armando Moreno, de la Colombia Humana; William Mantilla, del Conservador y Misael Luna de la Fuerza de la Paz.

La Registraduría Nacional organiza toda la logística para el normal desarrollo del alcalde municipal, con la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y el acompañamiento de la Policía Nacional.