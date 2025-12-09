Ir al contenido principal

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, diseñó un plan para atender a las familias en los diferentes municipios que se han visto afectadas por las inundaciones y lluvias en las últimas semanas.

«Vamos a estar acompañando para que la Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, pueda concurrir con subsidios de arrendamiento de las familias que se están reubicando. También hemos hablado de toda la asistencia técnica que se requiere y, además, un proyecto de vivienda que tenemos conjuntamente con la Alcaldía en Arrayanes, para un poco más de mil viviendas, para que allí puedan reubicarse las familias que están a lo largo de la quebrada o sobre la quebrada», dijo el Gobernador Andrés Julián.  

La Gobernación avanzará en los respectivos estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación, proceso que contará con el acompañamiento del Dagran. Con el fin de atender a las familias damnificadas, el Gobierno de Antioquia entregó ayudas humanitarias en la zona. 

