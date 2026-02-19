El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó una solicitud al Gobierno Nacional para que se le permita implementar de manera transitoria, el mecanismo de Obras por Impuestos en los municipios afectados por las inundaciones.

El mandatario local considera que esto es un mecanismo clave para acelerar la inversión, recuperar infraestructura y apoyar la reactivación económica.

Zuleta Bechara considera necesaria la instalación de una mesa en la que participen el Ministerio de Hacienda y la empresa Afinia para discutir la posibilidad de otorgar alivios en las facturas a las familias de estratos 1 y 2 que se vieron afectadas por los estragos causados por las lluvias.

