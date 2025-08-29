Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor desaparecida en el municipio de Cajicá mientras permanecía en el colegio.

«Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces», escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

Al confirmar la noticia, el gobernador Rey aseguró que se pedirá a Medicina Legal determinar las causas de la muerte con prontitud y a la Fiscalía General de la Nación establecer lo sucedido.

Nota relacionada: Video revela el momento en que Valeria Afanador desaparece del colegio al traspasar uno de sus límites

«Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?», puntualizó.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nueve personas heridas en accidente de uno de los carros del esquema de seguridad de Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
Una de las camionetas que conforman el esquema de seguridad del exministro del Interior y candidato presidencial, Daniel Palacios, sufrió un accidente en la ciudad de Medellín. El vehículo, según informaron desde el equipo de Palacios presentó fallas en…
Siga leyendo

Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare

| Confidencial Noticias | ,
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Siga leyendo

Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

| Confidencial Noticias | , ,
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Siga leyendo

Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
Siga leyendo

¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?

| Periodista Infiltrado | , ,
Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente…
Siga leyendo