El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor desaparecida en el municipio de Cajicá mientras permanecía en el colegio.

«Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces», escribió el mandatario departamental en su cuenta de X.

Al confirmar la noticia, el gobernador Rey aseguró que se pedirá a Medicina Legal determinar las causas de la muerte con prontitud y a la Fiscalía General de la Nación establecer lo sucedido.

«Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?», puntualizó.