El Gobierno Nacional hizo entrega de 535 títulos de propiedad a familias del municipio de Sabana de Torres, que en muchos casos esperaban hace más de 20 años.

La viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, aseguró que con la transferencia de los 535 títulos de propiedad se abren puertas a la estabilidad familiar, a la seguridad jurídica y a la posibilidad de acceder a programas de vivienda, como el Mejoramiento de Vivienda y el crédito formal por parte de los hogares beneficiados de esta gestión conjunta.

“Los títulos que entregamos hoy son un reconocimiento a cada uno de los habitantes de esas viviendas, a cada uno de los miembros de esas familias que crearon hogares y dieron vida a sus construcciones, hoy acompañamos esa experiencia y la complementamos jurídicamente”, aseguró la Viceministra.

Nota recomendada: Alerta naranja por constante actividad sísmica del volcán Puracé

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero Chiquillo, explicó que los barrios en donde se encuentran ubicados los 535 predios formalizados son El Progreso, El Palmar, Gaitán, Comuneros, Aeropuerto, Garcés Parra, Argelia, entre otros. Así mismo, destacó que dentro de las familias que recibieron sus títulos hay comunidad vulnerable, desplazada y víctimas, implementando el enfoque diferencial dentro de los procesos.

“Hoy es un día histórico para el municipio. Continuaremos con estos proyectos que engalardonan a nuestro municipio y lo llevan a lo más alto”, puntualizó el alcalde.