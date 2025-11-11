El Gobierno Nacional y el departamento de Cundinamarca acordaron una ruta conjunta de cofinanciación y ejecución para garantizar la continuidad del Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte), con miras a garantizar la competitividad y la integración regional entre Bogotá y la Sabana.

La decisión permite claridad en el cronograma planteando y el avance bajo un esquema técnico y financiero sólido.

“Hoy protegemos la movilidad y el desarrollo económico de la región. Aseguramos el Tren de Zipaquirá y abrimos paso a un corredor férreo de pasajeros y carga que transformará la competitividad de Bogotá y la Sabana. Este proyecto no solo mueve personas: mueve empleo, industria y futuro”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

El Tren de Zipaquirá será un sistema 100% eléctrico, silencioso y de cero emisiones, diseñado para impulsar una movilidad limpia y sostenible. Recorrerá 49 kilómetros y contará con 17 estaciones: 11 en Bogotá, 1 en Chía, 3 en Cajicá y 2 en Zipaquirá, movilizando a más de 187 mil pasajeros cada día.

La inversión estimada asciende a $15,4 billones de pesos.