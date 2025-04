El presidente Gustavo Petro no concedió prórroga al cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc conocidas como el Estado Mayor de los Bloques, lideradas por Andrey Avendaño y alias ‘Calarcá’.

A pesar de no continuar con el cese al fuego, el gobierno dejó claro que las conversaciones de paz con el grupo armado continúan en aras de lograr un desarme de esta estructura.

“La decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral NO implica la suspensión o el fin de la Mesa de Diálogos de Paz, NO afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”, explica el documento de la Oficina del Consejero Comisionado.

Con la finalización del cese, ambas partes cuentan ahora con un plazo de 72 horas para reubicarse y adoptar sus propias medidas de seguridad. De esta manera la Policía y las fuerzas militares podrán desarrollar operaciones de orden público sin ninguna restricción.

La negativa a la prórroga podría reactivar enfrentamientos en regiones donde el grupo mantiene fuerte presencia, como el Cauca, Putumayo, Meta y Nariño o agravar la crisis humanitaria que ya viven zonas como el Catatumbo o Caquetá.